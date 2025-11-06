Бобслеисты из Московской области завоевали две медали Кубка России
Золотую и бронзовую медали выиграли представители Подмосковья на Кубке России по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходят на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи. Турнир стартовал 1 ноября и продлится до 8 числа.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные спортсмены Александр Ефимов и Ростислав Гайтюкевич по итогам заездов мужских двоек. А их земляки Алексей Лаптев и Степан Дубинко заняли третье место. Серебро в этой категории завоевал тандем из Краснодарского края», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что ранее подмосковные бобслеисты взяли четыре медали первенства страны.
Ранее сообщалось, что борцы из Московской области выиграли пять медалей на первенстве мира по грэпплингу.