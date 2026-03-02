Семь подмосковных городов стали лауреатами Всероссийской туристической премии

02 марта 2026, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Семь подмосковных населённых пунктов признаны лауреатами III Всероссийской премии «Туристические города». Об этом рассказали пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.