Семь подмосковных городов стали лауреатами Всероссийской туристической премии
Семь подмосковных населённых пунктов признаны лауреатами III Всероссийской премии «Туристические города». Об этом рассказали пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Заявки на соискание премии оценивали в 25 основных номинациях. По итогам открытого конкурса в финал вышли 195 проектов из 60 регионов страны. Церемония награждения прошла в городе Касимове Рязанской области.
Коломна первенствовала в номинациях «Город музейного туризма» и «Город туристических брендов». Звенигород занял второе место в номинации «Город санаторного и оздоровительного туризма». Одинцово стало вторым в номинации «Город паркового туризма и смысловых пространств». Руза заняла третье место в номинации «Город культурного наследия в туризме», Зарайск – в номинации «Город культурно-познавательного туризма», а Клин – в номинации «Город культурно-познавательного туризма».
Специальный диплом «За активную позицию в развитие туризма города» получил Демонстрационный центр ЦАГИ города Жуковского.
По данным министерства, в этом году на соискание премии 70 регионов подали 387 проектов.
