В Подмосковье определили победителей конкурса «Голоса Победы. Регионы»

27 февраля 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

В Детской хоровой школе «Подлипки» им. Б. А. Толочкова в Королёве состоялся очный этап Национального музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы. Регионы». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Конкурс собрал детей участников спецоперации, юных жителей Донбасса, а также проживающих в Подмосковье детей гуманитарной миссии. Ребята продемонстрировали свои таланты на большой сцене.

«Победителем фестиваля-конкурса стал Игорь Нарижний из Балашихи, исполнивший легендарную «Смуглянку». Дополнительное призовое место присудили Еве Гавриловой из Люберец с песней «Синий платочек». Вместе с полуфиналистами выступили Руслан Алехно, Яна Вайновская, Александр Степанов (ST), Денис Клявер, Юлия Гаврилова и группа «Голоса Победы», участниками которой стали финалисты проекта», – рассказали в министерстве.