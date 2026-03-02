Выставка художницы Натальи Рыкуновой откроется в Щёлкове

02 марта 2026, 17:53

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Щёлковском историко-художественном музее 5 марта начнет работу экспозиция члена Союза художников России Натальи Рыкуновой. Выставка под названием «Поделюсь своим взглядом» представит ретроспективу творчества мастера, ​сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.