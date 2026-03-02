Выставка художницы Натальи Рыкуновой откроется в Щёлкове
В Щёлковском историко-художественном музее 5 марта начнет работу экспозиция члена Союза художников России Натальи Рыкуновой. Выставка под названием «Поделюсь своим взглядом» представит ретроспективу творчества мастера, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция разделена на две тематические части. Первая посвящена миру предметов и тишины: в этих работах прослеживается переход художницы от строгого реализма к стилизации. Вторая часть раскрывает природные циклы — посетители смогут проследить за сменой времен года и эволюцией творческого почерка автора.
Наталья Рыкунова — уроженка Щёлкова, выросшая в семье художников. Она окончила Московское Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) и работала в художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР в Загорске (ныне Сергиев Посад).
Мастер работает в технике масляной живописи, создавая натюрморты, пейзажи и портреты. Произведения Рыкуновой хранятся в собраниях Всероссийского фонда культуры в Москве, Культурного центра города Гнезно в Польше, а также в частных коллекциях России, Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции и Польши.
Выставка будет работать до 11 апреля. Возрастных ограничений нет (0+). Более подробная информация доступна на сайте музея.
