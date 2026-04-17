Семь подмосковных проектов вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Ты в игре»

17 апреля 2026, 22:12

Семь проектов из Московской области пробились в полуфинал VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Всего в 2026 году от Московской области было подано свыше 80 заявок.



В число полуфиналистов от региона вошли такие проекты, как серия трейловых забегов «Open Band Трейлы»; секция адаптивного тхэквондо и кикбоксинга из Долгопрудного; экстремальные гонки с собаками «Хвостатый Драйв» из Богородского; проект «Сильная сторона» из Воскресенска; серия турниров по баскетболу 3х3 «МЕГА БАСКЕТ» из Котельников; проект «ДвижОК» и инициатива «Плывём к чистоте» из Наро-Фоминска.

«Выход в полуфинал для участников означает, что их проект уже состоялся и получил доверие профессионального сообщества. Это серьёзный вызов и для самих авторов инициатив, и для регионов, которые они представляют. Конкурс «Ты в игре» помогает людям, которые на местах создают условия для занятий массовым спортом, обрести поддержку, а их проектам – получить развитие», – сказала эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, депутат Госудумы Светлана Журова.

