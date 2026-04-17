Семь подмосковных проектов вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Ты в игре»
Семь проектов из Московской области пробились в полуфинал VI сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Всего в 2026 году от Московской области было подано свыше 80 заявок.
В число полуфиналистов от региона вошли такие проекты, как серия трейловых забегов «Open Band Трейлы»; секция адаптивного тхэквондо и кикбоксинга из Долгопрудного; экстремальные гонки с собаками «Хвостатый Драйв» из Богородского; проект «Сильная сторона» из Воскресенска; серия турниров по баскетболу 3х3 «МЕГА БАСКЕТ» из Котельников; проект «ДвижОК» и инициатива «Плывём к чистоте» из Наро-Фоминска.
«Выход в полуфинал для участников означает, что их проект уже состоялся и получил доверие профессионального сообщества. Это серьёзный вызов и для самих авторов инициатив, и для регионов, которые они представляют. Конкурс «Ты в игре» помогает людям, которые на местах создают условия для занятий массовым спортом, обрести поддержку, а их проектам – получить развитие», – сказала эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, депутат Госудумы Светлана Журова.
Всего в полуфинал конкурса «Ты в игре» вышло 250 проектов из 62 регионов. Их ждёт трёхнедельный образовательный акселератор.
Завершением программы станет стратегическая сессия, где авторы проектов смогут подготовить коммерческие предложения для потенциальных спонсоров.
Поддержать проекты можно будет в рамках народного голосования, которое пройдёт с 23 по 30 апреля на сайте конкурса. Победители в каждой номинации получат по 500 000 рублей, а обладатель Гран-при – миллион рублей на реализацию проекта.