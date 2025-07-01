Семь представителей Подмосковья завоевали премию «Экология – дело каждого»

01 июля 2025, 19:16

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Семь участников из Подмосковья вошли в число победителей премии «Экология – дело каждого», которая каждый год проводится по инициативе Росприроднадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области по итогам V юбилейного сезона премии.







«Из года в год наших земляков включают в число лучших, и мы гордимся ими. Их успех особенно впечатляет, если учесть, что в этом сезоне на участие в конкурсе было подано более 200 тыс. заявок из 78 стран». От всей души поздравляю победителей», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.