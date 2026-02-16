В Подмосковье за месяц участки для строительства дома получили семь врачей

16 февраля 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Семь врачей из Московской области получили участки для строительства дома в январе текущего года в рамках региональной программы «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.





Всего с запуска программы ей воспользовались 2 611 человек.





«В 2026 году участки получили педиатр, гериатр, оториноларинголог, кардиолог, рентгенолог и два терапевта. Землю им выделили в Сергиево-Посадском округе, Клину, Талдомском округе, Коломне, Чехове, Солнечногорске и Электростали», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.