В Подмосковье за месяц участки для строительства дома получили семь врачей
Семь врачей из Московской области получили участки для строительства дома в январе текущего года в рамках региональной программы «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Всего с запуска программы ей воспользовались 2 611 человек.
«В 2026 году участки получили педиатр, гериатр, оториноларинголог, кардиолог, рентгенолог и два терапевта. Землю им выделили в Сергиево-Посадском округе, Клину, Талдомском округе, Коломне, Чехове, Солнечногорске и Электростали», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.По программе «Земля врачам» участки в безвозмездное пользование предоставляют медработникам 39 специальностей. После строительства дома землю можно оформить в собственность.
