В дом участника СВО в Раменском провели газ по программе социальной газификации

09 июля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском долгожданное голубое топливо пришло в дом участника СВО. Работы проводили в рамках программы «Социальная газификация», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В 2022 году глава семьи отправился на передовую, и все заботы легли на плечи его супруги Ольги. По словам женщины, о льготах на газификацию семья узнала из соцсетей и решила подать заявку.

«В рамках социальной газификации жителям населённых пунктов, вошедших в программу, не приходится платить за строительство газопровода до границ их земельных участков. А льготники могут воспользоваться дополнительной мерой поддержки – бесплатными работами внутри участка и установкой газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.