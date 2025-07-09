В дом участника СВО в Раменском провели газ по программе социальной газификации
В Раменском долгожданное голубое топливо пришло в дом участника СВО. Работы проводили в рамках программы «Социальная газификация», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В 2022 году глава семьи отправился на передовую, и все заботы легли на плечи его супруги Ольги. По словам женщины, о льготах на газификацию семья узнала из соцсетей и решила подать заявку.
«В рамках социальной газификации жителям населённых пунктов, вошедших в программу, не приходится платить за строительство газопровода до границ их земельных участков. А льготники могут воспользоваться дополнительной мерой поддержки – бесплатными работами внутри участка и установкой газового оборудования стоимостью до 80 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе.Семью навестили представители Мособлгаза «Юго-Восток». Они проверили качество работы и напомнили меры безопасности при использовании газа в быту.
Раменский муниципальный округ – в числе лидеров Подмосковья по количеству населённых пунктов, вошедших в Президентскую программу, и исполнению её показателей. Догазификация деревни Редькино стартовала в 2022 году. В рамках программы там было построено более 2 км газораспределительной сети.
С начала года региональными льготами на газификацию дома в рамках программы воспользовались 75 жителей Раменского.