В посёлке Большие Дворы открыли школьный лагерь «Радуга» для более чем 80 детей

01 июня 2026, 17:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В посёлке Большие Дворы в День защиты детей на базе школы №11 начал работу оздоровительный лагерь дневного пребывания «Радуга». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.





Традиционная линейка, зарядка и вкусный завтрак задали позитивный настрой на весь день. Воспитатели распределили детей по трём отрядам и провели инструктаж по технике безопасности.



После этого юные отдыхающие начали оформлять отрядные уголки – придумывали названия, девизы и участвовали в играх. День продолжил праздник в Доме культуры «Большедворский», где для ребят организовали программу «Шуми! Играй! Зажигай!».

«Я работаю в нашем любимом лагере с 2021 года, и каждый сезон здесь неповторим. Ещё несколько дней назад наши воспитанники сидели за партами, делали уроки и получали оценки, а сегодня с горящими глазами играют на свежем воздухе, поют и танцуют. Уверена, месяц пролетит на одном дыхании, оставив ребятам заряд бодрости и позитива на всё лето», – поделилась руководитель лагеря Татьяна Кадирова