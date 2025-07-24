В Красногорске задержали мужчину с 10 кг наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 33-летнего жителя Сочи по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Задержание проводилось недалеко от лесополосы в посёлке Нахабино городского округа Красногорск.
«В ходе личного досмотра у мужчины изъяли десять пакетов с порошкообразным веществом общим весом около десяти килограммов. Экспертиза показала, что порошок является производным наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что координаты места, где были спрятаны наркотики, он получил от своего куратора. Запрещённое вещество мужчина планировал продавать на территории Московской области через тайники-закладки.