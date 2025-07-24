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В Красногорске задержали мужчину с 10 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали 33-летнего жителя Сочи по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.



Задержание проводилось недалеко от лесополосы в посёлке Нахабино городского округа Красногорск.

«В ходе личного досмотра у мужчины изъяли десять пакетов с порошкообразным веществом общим весом около десяти килограммов. Экспертиза показала, что порошок является производным наркотического средства N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что координаты места, где были спрятаны наркотики, он получил от своего куратора. Запрещённое вещество мужчина планировал продавать на территории Московской области через тайники-закладки.
Лев Каштанов

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