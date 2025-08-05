Семеро подростков на самокатах госпитализированы за одну ночь в Подмосковье

За одну ночь в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступили семеро подростков с травмами, полученными при катании на электросамокатах.
Все пострадавшие были госпитализированы и прооперированы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Инциденты произошли в разных районах Подмосковья. Как сообщили медики, один из случаев связан с поездкой втроём на одном самокате, что привело к падению. В других — причиной стали потеря управления и столкновение с деревом.
«7 из 7 пациентам потребовалась медицинская помощь в стенах стационара. После всех необходимых диагностических мероприятий выявлены травмы: перелом плюсневых костей стопы, рваная рана колена, перелом ключицы, несколько переломов предплечий. Всем пациентам оказана хирургическая помощь, самочувствие у всех детей и подростков удовлетворительное», — сообщила врач-травматолог-ортопед Мария Духанина.
Врачи напоминают: соблюдение правил безопасности при катании на электросамокатах — залог здоровья.