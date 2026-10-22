Воробьёв: в Подмосковье внедряют удобные сервисы для помощи бойцам СВО

22 октября 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области действует около 80 федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Одним из направлений работы региональных властей является облегчение доступа к этим мерам. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





Глава региона отметил, что важную роль в помощи бойцам СВО играет фонд «Защитники Отечества».





«Фонд — это не какая-то вывеска, это клуб очень неравнодушных специалистов, социальных координаторов. Кстати, часто в фонде работают те, чьи сыновья или мужья сегодня защищают нас», — сказал Воробьёв.

«Мы также были инициаторами и внедряем максимально удобные сервисы, которые предполагают, что ты не должен ходить и обивать пороги, тратить время на справки и прочие вещи. Запустили комплексную услугу: 18 льгот и выплат можно оформить по одному заявлению. В их числе — социальная карта для бесплатного проезда, выплаты на детей, выплата на такси, компенсация платы за ЖКУ», — подчеркнул глава региона.