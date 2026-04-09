Семинар для педагогов по «Футболу в школе» прошёл в Подмосковье

09 апреля 2026, 17:43

В Подмосковье прошёл областной методический семинар для преподавателей физкультуры, посвящённый проекту «Футбол в школе». Мероприятие состоялось 9 апреля на базе Центра образования «Богородский» в Ногинске, сообщает Министерство образования Московской области.







В семинаре участвовали более 70 учителей из 23 муниципальных образований области. Педагоги обменялись опытом, обсудили современные методики и наметили новые направления развития школьного спорта.



Проект «Футбол в школе» впервые запустили в 2021–2022 учебном году в «Маливской школе» Коломенского округа. В текущем учебном году к нему присоединились уже свыше 148 школ Московской области. Цель инициативы — приобщить учеников к активному образу жизни через самый популярный и доступный командный вид спорта.



В ведомстве напомнили, что для школьников и студентов региона доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования. Проект реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения и Минспорта России.