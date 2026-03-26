В Подмосковье снизилась аварийность в начале 2026 года

26 марта 2026, 14:41

В Московской области подвели итоги состояния дорожно-транспортной аварийности за январь–февраль 2026 года. Об этом на пресс-конференции «Состояние аварийности и новые векторы безопасности» сообщил заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Владимир Александрович Севостьянов.





По итогам 2025 года на дорогах Подмосковья зарегистрировали 3756 ДТП с пострадавшими. Наибольшую долю происшествий составили столкновения транспортных средств (1582 случая) и наезды на пешеходов (1165), что в сумме дало около 75% всех транспортных происшествий.



Среди ключевых причин аварийности в регионе выделяются превышение безопасной скорости с учетом дорожных условий, нарушение очередности проезда, ошибки при проезде пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, а также нарушения со стороны пешеходов.



С учетом анализа причин ДТП и сезонных факторов в начале 2026 года была скорректирована работа подразделений Госавтоинспекции. Это позволило добиться снижения основных показателей аварийности.



Так, за первые два месяца 2026 года количество аварий уменьшилось на 18%, а число погибших сократилось на 44%. Количество раненых снизилось на 9%. Также зафиксировано уменьшение показателей детского дорожно-транспортного травматизма.



«В течение марта положительная тенденция сокращения аварийности сохраняется и нами уже разработан комплекс первоочередных мер, который должен помочь удерживать ситуацию стабильной и во втором квартале текущего года», — подчеркнул Севостьянов.