В Ступине школьных педагогов поздравили с Днём учителя
Во Дворце культуры Ступина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. В зале собрались те, кто каждый день дарит детям знания, внимание и душевное тепло, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши учителя – это свыше 1500 преданных делу профессионалов, которые обучают и воспитывают более 14 тысяч юных ступинцев. Вы создаёте наше будущее, помогаете ребятам становиться достойными гражданами. Мы гордимся достижениями наших школ. Будем и дальше создавать современные условия для работы и учёбы. Желаю вам здоровья, благодарных учеников и радости каждый день», – поздравил педагогов глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.Отдельную благодарность он адресовал ветеранам профессии.
«Гордость вызывают достижения педагогов и воспитанников школы №9, занявшей второе место в рейтинге лучших школ Подмосковья. В топ-100 также вошла СОШ №5. Это говорит о высоком уровне образования в муниципалитете», – отметил Мужальских.
С поздравлениями к сотрудникам и ветеранам образования также обратились депутат Мособлдумы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачёв и другие. В мероприятии участвовал председатель ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.
Лучшие ступинские педагоги получили награды.
Как отметили в администрации, в округе уделяют приоритетное внимание образованию. В этом году 1 сентября при поддержке губернатора открыли новый учебный корпус школы №8 на 550 мест. Помимо этого, провели масштабную реконструкцию лицея №2. Идёт капремонт лицея №1 в Ступине и Малинской школы имени Петра Овсянкина в посёлке Малино.