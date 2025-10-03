В Ступине школьных педагогов поздравили с Днём учителя

03 октября 2025, 18:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Во Дворце культуры Ступина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. В зале собрались те, кто каждый день дарит детям знания, внимание и душевное тепло, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Наши учителя – это свыше 1500 преданных делу профессионалов, которые обучают и воспитывают более 14 тысяч юных ступинцев. Вы создаёте наше будущее, помогаете ребятам становиться достойными гражданами. Мы гордимся достижениями наших школ. Будем и дальше создавать современные условия для работы и учёбы. Желаю вам здоровья, благодарных учеников и радости каждый день», – поздравил педагогов глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Гордость вызывают достижения педагогов и воспитанников школы №9, занявшей второе место в рейтинге лучших школ Подмосковья. В топ-100 также вошла СОШ №5. Это говорит о высоком уровне образования в муниципалитете», – отметил Мужальских.