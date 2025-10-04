В Серпухове состоялась встреча с участником СВО
В Серпухове состоялась встреча с участником СВО Алексеем. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Уточняется, что событие проходило в Едином центре поддержки участников СВО и их семей.
Позывной Алексея — «Ворон». На встрече он делился фронтовыми историями и рассказом о своей семье и любви к жене. Алексей — отец многодетной семьи. На мероприятии присутствовали его супруга и старшая дочь.
В ходе отпуска он также пообщался с молодежью и воспитанниками Серпуховской школы искусств, а волонтеры-медики передали гуманитарную помощь — лекарства, которые защитник завтра повезёт «за ленточку». Кроме того, Алексей поздравил матерей участников СВО и во время поездки в Мелехово вручил им сладкие подарки.
На встрече были руководитель общественной приёмной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и директор Центра по профориентации Надежда Ерёмина.
С 2023 года Алексей поддерживает связь с молодёжью и Единым центром, регулярно делясь опытом и вдохновляя окружающих своей позицией и патриотизмом.
