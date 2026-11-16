Семья и люберецкие врачи спасли мужчину от тяжёлых последствий инсульта

16 ноября 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Люберецкой больницы спасли мужчину от тяжёлых последствий инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Скорая помощь экстренно доставила в центр пожилого пациента с симптомами инсульта. Дома у него внезапно пропала речь, а правые конечности перестали двигаться. Близкие заметили тревожные признаки и сразу вызвали скорую.



В стационаре пациенту провели КТ головного мозга и органов грудной клетки, ангиографию сосудов головного мозга. Врачи диагностировали ишемический инсульт и тромбоз сонной артерии. Мужчину сразу же госпитализировали.

«Важную роль сыграло то, что пациента привезли в стационар быстро, в течение так называемого золотого часа. Это терапевтическое окно, когда помощь наиболее эффективна. Сначала неврологи ввели лекарство, растворяющее тромб. Затем рентген-хирурги под контролем ангиографа удалили его через прокол в сосуде», — рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой больницы Лариса Сметана.