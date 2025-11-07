Сергей Безруков встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное»

07 ноября 2025, 10:33

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Пять команд, участвующих в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», посетили спектакль «Остров сокровищ» из репертуара Московского Губернского театра. Они также встретились с Сергеем Безруковым, сыгравшим там одну из главных ролей. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Представление и встреча с знаменитым артистом стали призом за выполнение одного из заданий конкурса — постановку семейного спектакля. В число призёров, выбранных жюри во главе с Сергеем Безруковым, вошли подмосковные команды Кривенковых и Огородниковых, а также представители Вологодской, Смоленской и Архангельской областей.





«Если говорить прямо, мы смотрели эти спектакли не как строгое жюри, а сердцем. Было видно, что участники создавали их с огромной любовью и увлеченностью. В большей степени мы обращали внимание на сплоченность семейной команды. Нам было важно видеть, что спектакль объединил всех, что каждый член семьи, независимо от возраста, включён в процесс и чувствует свою значимость. Мы оценивали обаяние и искренность создателей спектаклей, а также общую заинтересованность», — сказал Сергей Безруков.