Воробьёв предложил тиражировать подмосковные проекты «Умный ФОК» и «Школьная лига»

06 ноября 2025, 20:19

Практики в спорте, успешно реализованные в Подмосковье, можно распространить на федеральном уровне. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.





Мероприятие стало ключевым событием ХIII Международного форума «Россия – спортивная держава», который проходит Самаре.

«У нас в Московской области – порядка 500 спортивных объектов. Это и бассейны, и катки, и универсальные залы. Важно эффективно и грамотно организовать их работу. Ранее вы, Владимир Владимирович, поручили обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали, – всё оцифровали. Теперь, например, запись в секцию идёт без бумаги. Помимо этого, мы установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Увидели, что при грамотном планировании спортивные комплексы могут работать более эффективно», – рассказал Воробьёв.

«Считаем, что эта практика в случае тиражирования имела бы очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в ритмичной работе спорткомплекса, почему бы не использовать всё самое удобное и умное? Это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах сотрудников комплекса», – пояснил губернатор.

