Воробьёв предложил тиражировать подмосковные проекты «Умный ФОК» и «Школьная лига»
Практики в спорте, успешно реализованные в Подмосковье, можно распространить на федеральном уровне. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Мероприятие стало ключевым событием ХIII Международного форума «Россия – спортивная держава», который проходит Самаре.
«У нас в Московской области – порядка 500 спортивных объектов. Это и бассейны, и катки, и универсальные залы. Важно эффективно и грамотно организовать их работу. Ранее вы, Владимир Владимирович, поручили обратить внимание регионов на эффективность использования спортивных объектов. И первое, что мы сделали, – всё оцифровали. Теперь, например, запись в секцию идёт без бумаги. Помимо этого, мы установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Увидели, что при грамотном планировании спортивные комплексы могут работать более эффективно», – рассказал Воробьёв.Он представил проект «Умный ФОК», который реализуют в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных». Цель – оценить реальную загрузку залов, более рационально их использовать и повысить доступность.
Сейчас камерами видеонаблюдения с ИИ оборудованы 200 из 500 спортивных объектов. Устройства подсчитывают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно. Данные передаются в автоматизированную информационную систему «Мой спорт», автоматически обрабатываются и выводятся на дашборд. Благодаря этому видно, в какие временные слоты зал пустует, а в какие переполнен.
В планах – оснастить камерами с ИИ все спортобъекты Подмосковья и обеспечить максимально эффективную загрузку каждого. Будет продолжено и развитие технологий искусственного интеллекта. В следующем году ИИ сможет формировать предложения по повышению эффективности работы ФОКов. Сейчас аналитикой занимаются люди. Искусственный интеллект будет выявлять спорткомплексы с длительным простоем, сравнивать с аналогичными объектами на других территориях и делать выводы.
Проект «Умный ФОК» будет размещён на федеральной платформе «Цифровой регион», где уже представлено свыше 500 решений в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Подмосковная практика станет доступной всей стране.
«Считаем, что эта практика в случае тиражирования имела бы очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в ритмичной работе спорткомплекса, почему бы не использовать всё самое удобное и умное? Это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах сотрудников комплекса», – пояснил губернатор.
Ещё один подмосковный проект, о котором он рассказал, – «Школьная лига». Его реализуют в рамках госпрограммы «Спорт России».
Первую «Школьную лигу» провели в качестве эксперимента вместе с Минпросвещения и Минспорта России два года назад в Балашихе. В следующем сезоне к пилоту присоединились более 10 000 учеников 200 школ 13 округов. За играми следили около миллиона человек, в том числе онлайн.
В 2025-м лига уже объединяет 650 школ и свыше 50 000 участников. Соревнования проходят на базе школьной инфраструктуры. Чемпионат проводят по четырём видам спорта – футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. Тренируют команды учителя физкультуры, а судят игры профессиональные арбитры. В рамках чемпионата проходят также мастер-классы с известными спортсменами.
Губернатор отметил, что проект «Школьной лиги» тоже можно тиражировать на все регионы. Сама идея предполагает и привычку заниматься спортом, и повышает престиж учителя физкультуры.