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В Истринской поликлинике №3 открыли кабинет диспансеризации

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кабинет диспансеризации, позволяющий пройти первый этап осмотров в одном месте, открыли в Истре на базе взрослой поликлиники №3. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Заместитель главного врача Истринской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Аслан Хаджа Ехья объяснил, что кабинет делает процесс диспансеризации гораздо более удобным для пациентов.

«Люди приходят и благодарят администрацию за возможность проходить диспансеризацию всего за один день, без какой-либо дополнительной физической и моральной нагрузки», — отметил Ехья.
В рамках первого этапа диспансеризации пациенты сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и консультацию терапевта. Для женщин старше 40 лет также предусмотрена маммография.
Лев Каштанов

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