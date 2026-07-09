В Истринской поликлинике №3 открыли кабинет диспансеризации
Кабинет диспансеризации, позволяющий пройти первый этап осмотров в одном месте, открыли в Истре на базе взрослой поликлиники №3. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель главного врача Истринской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Аслан Хаджа Ехья объяснил, что кабинет делает процесс диспансеризации гораздо более удобным для пациентов.
«Люди приходят и благодарят администрацию за возможность проходить диспансеризацию всего за один день, без какой-либо дополнительной физической и моральной нагрузки», — отметил Ехья.В рамках первого этапа диспансеризации пациенты сдают общий и биохимический анализы крови, проходят флюорографию и консультацию терапевта. Для женщин старше 40 лет также предусмотрена маммография.