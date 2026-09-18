Сенатор Александр Двойных призвал каждого внести вклад в развитие страны
Сенатор Александр Двойных проголосовал на выборах-2026 в Домодедове на участке в средней школе №7. Он поговорил с учителями и избирателями.
По словам члена Совета Федерации, каждый может внести вклад в развитие страны и изменить мир к лучшему.
«Выборы ‒ это важный шаг для людей, которые привыкли чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг них. Это важно и для людей, которые готовы участвовать вместе с городом, регионом, страной в организации позитивных перемен», ‒ подчеркнул Двойных.Сенатор отметил, что с 18 лет не пропустил ни одной избирательной кампании.
«Первое голосование стало для меня волнительным, а теперь участие в выборах превратилось в осознанную традицию и проявление личной ответственности. Выборы должны оставаться праздником для людей всех поколений, в том числе для молодёжи. При этом важно понимать: от решения каждого гражданина зависит дальнейшее развитие России», ‒ отметил законодатель.По его мнению, политика должна быть не чем-то отдалённым и непонятным, а близкой и интересной для каждого.
В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.