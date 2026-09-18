Герой России Людмила Болилая объяснила важность выборов

18 сентября 2026, 17:17

оригинал Людмила Болилая (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Фельдшер из Ступина Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России за подвиг на специальной военной операции, призвала жителей Московской области принять участие голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Сама Людмила уже проголосовала. Она напомнила, что с помощью выборов граждане определяют будущее страны.





«Решение наших жителей — это сигнал всему миру: нашу сплочённость не разрушить. Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, когда важные решения принимаются с учётом интересов людей, а не ради сиюминутных эффектов. И эта уверенность начинается с голоса каждого избирателя», — сказала Болилая.

«Сегодня каждый житель региона может повлиять на то, каким будет состав Государственной Думы и областного парламента. От этих решений зависит развитие федерального и регионального законодательства, формирование бюджета. В конечном счёте всё это напрямую отражается на качестве жизни людей», — пояснил Двойных.