Герой России Людмила Болилая объяснила важность выборов
Фельдшер из Ступина Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России за подвиг на специальной военной операции, призвала жителей Московской области принять участие голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сама Людмила уже проголосовала. Она напомнила, что с помощью выборов граждане определяют будущее страны.
«Решение наших жителей — это сигнал всему миру: нашу сплочённость не разрушить. Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, когда важные решения принимаются с учётом интересов людей, а не ради сиюминутных эффектов. И эта уверенность начинается с голоса каждого избирателя», — сказала Болилая.Свой голос уже отдал и сенатор от Московской области Александр Двойных. Он проголосовал очно — на участке, открытом в лицее №3 в Домодедове.
«Сегодня каждый житель региона может повлиять на то, каким будет состав Государственной Думы и областного парламента. От этих решений зависит развитие федерального и регионального законодательства, формирование бюджета. В конечном счёте всё это напрямую отражается на качестве жизни людей», — пояснил Двойных.В Московской области проводятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.