Явка на выборах в Московской области превысила 13%
Явка избирателей на выборах в Подмосковье составляет более 13%. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
Он огласил данные по состоянию на 15 часов.
«На территории Московской области явка избирателей составила 7,61% на избирательных участках, а по дистанционному голосованию ‒ 58,30%. Таким образом. В совокупности явка ‒ 13,63%», ‒ сказал Фурс.Ранее сообщалось, что в Подмосковье в первый день выборов открылось свыше 3977 избирательных участков: 3925 – постоянных и 52 временных. В регионе работают 36 073 членов участковых избирательных комиссий и 572 члена территориальных избирательных комиссий.
Всего в Московской области ‒ свыше 6,1 млн избирателей, 732 000, то есть 12%, подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
В регионе проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.