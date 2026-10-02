Сердце умрёт: нарколог Холдин предупредил об эффекте от корвалола с энергетиком

02 октября 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подростки опробовали новый «коктейль»: для получения состояния эйфории они смешивают корвалол с энергетиками. О том, чем грозит употребление такого напитка, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Употребление лекарственных настоек с энергетическими напитками вызывают сильную перегрузку сердечно-сосудистой системы, что грозит серьёзными заболеваниями и даже смертью от остановки сердца.





«В лекарственные настойки входит компонент, оказывающий седативное действие. И если смешать его с энергетиком, возникает опасный фармакологический конфликт. Седативное замедляет работу центральной нервной системы, а стимуляторы в энергетике её возбуждают. Это провоцирует резкие скачки давления, приступы аритмии и тахикардии и спазмы сосудов», — сказал Холдин.