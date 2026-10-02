Сердце умрёт: нарколог Холдин предупредил об эффекте от корвалола с энергетиком
Подростки опробовали новый «коктейль»: для получения состояния эйфории они смешивают корвалол с энергетиками. О том, чем грозит употребление такого напитка, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Употребление лекарственных настоек с энергетическими напитками вызывают сильную перегрузку сердечно-сосудистой системы, что грозит серьёзными заболеваниями и даже смертью от остановки сердца.
«В лекарственные настойки входит компонент, оказывающий седативное действие. И если смешать его с энергетиком, возникает опасный фармакологический конфликт. Седативное замедляет работу центральной нервной системы, а стимуляторы в энергетике её возбуждают. Это провоцирует резкие скачки давления, приступы аритмии и тахикардии и спазмы сосудов», — сказал Холдин.Он предупредил, что в таком состоянии может произойти гипертонический криз или развиться острая сердечная недостаточность.
Нарколог также назвал признаки употребления таких смертельных коктейлей. Если у подростка изо рта резко пахнет валерианой, хвоей или мятой, кожные покровы побледнели, глаза покраснели, а зрачки неадекватно реагируют на свет — остаются суженными или расширенными вне зависимости от освещения, это повод для родителей насторожиться. Важно также отслеживать изменения в поведении ребёнка. Из-за смеси препаратов он может быть заторможенным и сонливым или излишне возбуждённым.