Сергей Лукичёв принёс присягу и вступил в должность главы Балашихи

23 октября 2026, 17:00

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В Балашихе состоялась торжественная церемония вступления Сергея Лукичёва в должность главы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В мероприятии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента и горсовета, депутат Госдумы Сергей Юров, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, руководители предприятий и почётные жители округа.

«Сергей Игоревич знает Балашиху изнутри. В крупнейшем городе Подмосковья, где живут больше полумиллиона человек, много задач. Желаю успешной работы на благо жителей Балашихи», – сказал Брынцалов.

«Сегодня для меня особенный и ответственный день. Благодарю всех, кто оказал мне доверие и поддержку, а моих родных и близких – за понимание и веру в меня. Убеждён, что главное в нашей работе – доверие жителей, которое нужно оправдывать конкретными делами. Впереди много важных задач, и только единой командой мы сможем сделать Балашиху ещё более комфортным и современным округом», – отметил Лукичёв.