Раменский бегун Никита Минашкин выиграл полумарафон соревнований «ЗаБег.РФ»

25 мая 2026, 18:35

Во многих городах России и дружественных стран состоялись международные соревнования «ЗаБег.РФ». В них участвовали десятки тысяч спортсменов. Одной из главных площадок стал город Раменское, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В этом году соревнования «ЗаБег.РФ» прошли в десятый раз, а сам город принимал их второй год подряд. Для участия в забегах зарегистрировались около 850 человек.



Любители бега преодолели разные дистанции. Но главным событием дня стал полумарафон на 21,1 км.

«Абсолютным победителем главного забега дня был признан наш земляк Никита Минашкин. Он много лет занимается бегом и шёл к победе всю жизнь. После первых поздравлений и интервью триумфатор под аплодисменты болельщиков ударил в колокол финишёра. Сделать это могли не только победители и призёры, но и все, кто добрался до финиша», – отметили в пресс-службе.