В Солнечногорске завершают благоустройство детского сада для 250 малышей
В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжают строить современный детский сад на 250 мест. Работы выполняют по госпрограмме Московской области за счёт средств бюджета. Общая строительная готовность объекта уже достигла 70%, отметили в подмосковном Минстрое.
Сейчас подрядчики завершают благоустройство территории.
«Благоустройство территории выполнено на 80%. На этой неделе будут завершены все планировочные работы, уложена плитка и асфальт, а также закончен монтаж малых архитектурных форм. Ограждение территории смонтировано на 60%, а его установка будет полностью завершена до конца ноября, после чего приступят к укладке резинового покрытия», — рассказал председатель Совета директоров группы компаний «Агрострой» Андрей Воробьёв.Будущий детский сад рассчитан на 10 групп, включая две ясельные. В здании оборудуют просторные игровые и учебные комнаты, залы для музыки и физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, а еще — медицинский блок и пищеблок.
На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки, уличное освещение, разместят зеленую зону для прогулок.
Открыть детский сад планируют в начале 2026 года.