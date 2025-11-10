Сергиево-Посадский регоператор обновил более 90 баков для ТКО

10 ноября 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В октябре команда Сергиево-Посадского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установила 91 новую емкость на контейнерных площадках в обслуживаемых им муниципалитетах, сообщили в Минчистоты Московской области.







Среди установленных баков: 76 — для ТКО, 11 — для раздельного сбора, 4 — бункера для крупногабаритного мусора. Новые емкости поставили, в том числе, в квартале Ивакино в Химках и в посёлке свх.Останкино Дмитровского округа.



В зону обслуживания оператора входят Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский, Дмитровский округа, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки и Лобня.



Своевременная замена вышедших из строя баков и поддержание чистоты на площадках благоприято влияют на качество жизни жителей, уровень благоустройства и соблюдение всех необходимых санитарных норм.





