Серпуховичи возложили цветы в память об участниках боевых действий

01 июля 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

1 июля, в День ветеранов боевых действий, неравнодушные жители Серпухова почтили память тех, кто ценой жизни сохранил для них мирное небо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





