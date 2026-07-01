Серпуховичи возложили цветы в память об участниках боевых действий
1 июля, в День ветеранов боевых действий, неравнодушные жители Серпухова почтили память тех, кто ценой жизни сохранил для них мирное небо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и депутаты окружного Совета возложил цветы к памятнику «Чёрный тюльпан», приняли участие в богослужении Серпуховского благочиния.
«Сегодня рядом с нами новое поколение защитников. Наши бойцы в зоне спецоперации стоят за Россию, за родных, за мирное небо, за будущее наших детей. Наш долг – помнить павших, поддерживать тех, кто сегодня защищает страну, и делать всё, чтобы наши дети жили в сильной, мирной и достойной России», – отметил Шимко.
Вместе с руководством округа на церемониях присутствовали представители серпуховских отделений «Боевого братства», «Ассоциации ветеранов СВО», «Союза десантников России», матери погибших и жители Серпухова.
«Сегодня рядом с нами новое поколение защитников. Наши бойцы в зоне спецоперации стоят за Россию, за родных, за мирное небо, за будущее наших детей. Наш долг – помнить павших, поддерживать тех, кто сегодня защищает страну, и делать всё, чтобы наши дети жили в сильной, мирной и достойной России», – отметил Шимко.
Вместе с руководством округа на церемониях присутствовали представители серпуховских отделений «Боевого братства», «Ассоциации ветеранов СВО», «Союза десантников России», матери погибших и жители Серпухова.