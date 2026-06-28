В Серпухове состоялись соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу

28 июня 2026, 18:02

Фото: Администрация Серпухов г.о.

В деревне Васильевское в Серпухове состоялись традиционные соревнования по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные крылья», объединившие более 200 участников из 12 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Трасса отличалась высоким уровнем технической сложности. Организаторы подготовили ее при соблюдении всех норм безопасности. Маршрут стал серьезным испытанием на скорость, мастерство и выносливость — как для профессионалов, так и для любителей. Соревнования вызвали большой интерес, собрав зрителей и болельщиков.



Турнир организовали совместно со спортшколой «Зубренок» под руководством Евгения Серякова и при поддержке Министерства спорта Подмосковья. Глава муниципалитета Алексей Шимко пожелал участникам успехов, новых побед и безопасных трасс, отметив, что работа по развитию мотоспорта в Серпухове будет продолжена.