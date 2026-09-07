В Коломне задержали напавшего на женщин неадеквата
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, находившегося в неадекватном состоянии и напавшего на женщин, отдыхавших в одном из заведений Коломны, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из объекта, расположенного на Красногвардейской улице.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что пьяный дебошир сначала принялся ругаться с отдыхавшими женщинами, а потом ударил одну из них по голове», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали хулигана и при проверке документов выяснили, что перед ними 39-летний житель Амурской области, который с октября прошлого года находится в федеральном розыске. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.