В Подмосковье горячая линия главного врача приняла с начала года 221 000 звонков

07 сентября 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут обратиться на горячую линию главного врача и задать вопросы о деятельности медицинской организации и для уточнения необходимой информации.





С начала этого года принято около 221 000 звонков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«По телефону горячей линии можно получить информацию о графике работы специалистов, записи на исследования, оставить отзывы и предложения по работе медицинских организаций. Такой формат обратной связи помогает руководству медучреждений увидеть реальные проблемы и оперативно их решить. С начала года на горячей линии главного врача уже обработали почти 221 000 звонков», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.