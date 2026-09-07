В Подмосковье горячая линия главного врача приняла с начала года 221 000 звонков
Жители Московской области могут обратиться на горячую линию главного врача и задать вопросы о деятельности медицинской организации и для уточнения необходимой информации.
С начала этого года принято около 221 000 звонков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«По телефону горячей линии можно получить информацию о графике работы специалистов, записи на исследования, оставить отзывы и предложения по работе медицинских организаций. Такой формат обратной связи помогает руководству медучреждений увидеть реальные проблемы и оперативно их решить. С начала года на горячей линии главного врача уже обработали почти 221 000 звонков», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора надо набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Звонить можно по рабочим дням с 9 до 18 часов.
Добавочный номер доступен на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках.