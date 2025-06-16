Серпуховских медиков поздравили с профессиональным праздником
Медицинские работники городского округа Серпухов отметили свой профессиональный праздник. Их поздравил временный исполняющий полномочия главы округа Алексей Шимко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спасибо всем медицинским работникам — врачам и медсестрам, фельдшерам и санитарам, заведующим отделениями и рядовым сотрудникам — всем, кто день за днём несет нелегкую, но благородную службу», — сказал Алексей Шимко.Он также пожелал медикам профессиональных достижений и крепкого здоровья.
В округе Серпухов трудятся около 2 тысяч медиков. Их число растёт: с начала года на работу в медучреждения муниципалитета устроились ещё более 40 человек. Для медицинских работников действует ряд программ по поддержке, включая компенсацию аренды жилья и предоставление земельных участков под строительство дома.
День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году праздник пришёлся на 15 число.