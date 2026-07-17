Свыше 700 жителей Подмосковья привлекла услуга видеосвязи с сотрудниками МосОблЕИРЦ

17 июля 2026, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Жители Подмосковья могут установить видеосвязь со специалистами Единого расчетного центра Московской области из любого удобного места со смартфона или компьютера. Этой услугой уже воспользовались более 700 человек, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Активнее всех услугой пользуются жители Балашихи, Видного, Красногорска и Люберец.

«Всего с начала работы нового сервиса услугу получили уже более 700 жителей региона. Видеоконсультация – это полноценный приём, аналогичный приёму в офисе, только удаленно. Записаться на него можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого нужно зайти в «Веб-консультант» и нажать «Записаться». После подтверждения записи на почту придёт письмо со ссылкой для подключения к видеозвонку», – рассказали в Минчистоты.