Свыше 700 жителей Подмосковья привлекла услуга видеосвязи с сотрудниками МосОблЕИРЦ
Жители Подмосковья могут установить видеосвязь со специалистами Единого расчетного центра Московской области из любого удобного места со смартфона или компьютера. Этой услугой уже воспользовались более 700 человек, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Активнее всех услугой пользуются жители Балашихи, Видного, Красногорска и Люберец.
«Всего с начала работы нового сервиса услугу получили уже более 700 жителей региона. Видеоконсультация – это полноценный приём, аналогичный приёму в офисе, только удаленно. Записаться на него можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого нужно зайти в «Веб-консультант» и нажать «Записаться». После подтверждения записи на почту придёт письмо со ссылкой для подключения к видеозвонку», – рассказали в Минчистоты.Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчётный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь, ведомство внедряет цифровые технологии.