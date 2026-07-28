В шести округах Подмосковья восстановили работу семи светофоров
Специалисты Мосавтодора восстановили работу семи светофоров на региональных дорогах в шести городских округах Московской области. Два светофорных объекта привели в порядок в городском округе Солнечногорск — на дороге в деревне Курилово и на улице Набережной в Солнечногорске, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, ремонт выполнили на улице Декабристов в Ногинске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Ленина в Лобне, Волоколамском шоссе в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, а также на дороге в деревне Степанщино городского округа Воскресенск.
В ведомстве напомнили, что специалисты еженедельно обследуют региональную дорожную сеть. Во время проверок они контролируют состояние проезжей части и тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров. Эти элементы напрямую влияют на безопасность и комфорт всех участников дорожного движения.
Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале региона в MAX.
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