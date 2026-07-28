В шести округах Подмосковья восстановили работу семи светофоров

28 июля 2026, 17:49

оригинал Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работу семи светофоров на региональных дорогах в шести городских округах Московской области. Два светофорных объекта привели в порядок в городском округе Солнечногорск — на дороге в деревне Курилово и на улице Набережной в Солнечногорске, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.