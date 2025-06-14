Серпуховский музей представил выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

14 июня 2025, 12:17

В Серпухове открылась выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». ВРИП главы городского округа Алексей Шимко посетил экспозицию.





Межмузейная выставка объединила в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, творчество которых связано с морской тематикой. В экспозиции представлено более 70 полотен таких выдающихся художников, как Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагори, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других. Картины поступили из девяти ведущих музеев России и частных коллекций.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выставка располагается в современном пространстве «Каретный сарай». Специально разработанный дизайн помещений позволит посетителям взглянуть на живопись моря под разными углами. Также экспозиция дополнена мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением.





«Организаторы Министерство культуры и туризма Московской области и Музей проделали колоссальную работу. Уверен, что «Море Великих» станет знаковым событием не только для Серпухова, но и для всего Подмосковья», – отметил Шимко.

