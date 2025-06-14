Триколор подняли над городским округом Серпухов в День России

14 июня 2025, 10:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Над селом Турово в День России, 12 июня, подняли российский триколор и 80-метровую Георгиевскую ленту, изготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.