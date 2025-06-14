Триколор подняли над городским округом Серпухов в День России

Над селом Турово в День России, 12 июня, подняли российский триколор и 80-метровую Георгиевскую ленту, изготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Отмечается, что воздушная акция была организована спортивным клубом сверхлёгкой авиации «Игра гравитации» в знак уважения России, её гражданам и героям.
В небо поднялись семь парапланов и один дельтаплан. На высоте 200 метров члены клуба и его руководитель, легендарный парапланерист, покоритель Арктики, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, поздравили жителей Турово с Днём России. Акция стала символом единства и величия нашей Родины. Также в этом году участники клуба «Игра гравитации» собираются пролететь с Георгиевской лентой от Каспийского до Чёрного моря. Они пересекут девять субъектов России, в том числе Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Адыгею. В каждой точке спортсмены проведут воздушные парады, приуроченные ко Дню Победы.