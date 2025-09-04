Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» провёл день открытых дверей

04 сентября 2025, 11:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

День открытых детей для детей и их родителей провели в молодёжном центре «Патриот» в Серпухове сотрудники военно-спортивного центра «Маргеловец». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Посетителям рассказали о деятельности военно-спортивного центра, провели экскурсию по оружейной комнате, тиру и спортзалу, а также ответили на вопросы гостей.





«Военно-спортивный центр «Маргеловец» открылся почти тринадцать лет назад. Здесь подростков учат прыгать с парашютом и оказывать первую помощь, проводятся тренировки по единоборствам, высотная и огневая подготовка, погружения в воду и пр.», — говорится в сообщении.