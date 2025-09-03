В десяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

03 сентября 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности, установленные на региональных дорогах, привели в порядок специалисты Мосавтодора. Работы проводились в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Неровности починили, в частности, на шести дорогах в черте городов и на четырёх в малых населённых пунктах.





«В городах искусственные неровности отремонтировали на улице Шишунова в Талдоме, на Звёздной улице в Серпухове, на улице Ленина в Озёрах, на Заводской улице в Долгопрудном, на Центральном проезде в Ивантеевке и на Комсомольском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.