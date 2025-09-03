Достижения.рф

В десяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности, установленные на региональных дорогах, привели в порядок специалисты Мосавтодора. Работы проводились в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Неровности починили, в частности, на шести дорогах в черте городов и на четырёх в малых населённых пунктах.

«В городах искусственные неровности отремонтировали на улице Шишунова в Талдоме, на Звёздной улице в Серпухове, на улице Ленина в Озёрах, на Заводской улице в Долгопрудном, на Центральном проезде в Ивантеевке и на Комсомольском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы провели на дороге люберецкой деревне Любучаны, на Ясеневой улице в деревне Русавкино-Романово округа Балашиха, на Луговой улице в посёлке Орещково округа Луховицы и на Школьной улице в солнечногорском посёлке Поварово.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0