В десяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах
Повреждённые искусственные неровности, установленные на региональных дорогах, привели в порядок специалисты Мосавтодора. Работы проводились в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Неровности починили, в частности, на шести дорогах в черте городов и на четырёх в малых населённых пунктах.
«В городах искусственные неровности отремонтировали на улице Шишунова в Талдоме, на Звёздной улице в Серпухове, на улице Ленина в Озёрах, на Заводской улице в Долгопрудном, на Центральном проезде в Ивантеевке и на Комсомольском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на дороге люберецкой деревне Любучаны, на Ясеневой улице в деревне Русавкино-Романово округа Балашиха, на Луговой улице в посёлке Орещково округа Луховицы и на Школьной улице в солнечногорском посёлке Поварово.