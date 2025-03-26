Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
«С каждым годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. В прошлом году были выявлены 29 человек, в этом – 24. В этом заслуга профилактической работы и медосмотров работников организаций. Благодаря этому удается своевременно выявить заболевание и вылечить пациента», – отметила Михайлова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Ещё в XIX веке эту болезнь называли «белой чумой» и «чахоткой», а излечиться от неё было почти невозможно. Современная медицина способна не только лечить, но и предотвращать тяжёлые последствия, выявляя заболевание на ранней стадии.
«Врачи-фтизиатры призывают жителей Серпухова внимательно относиться к своему здоровью. Главные симптомы туберкулёза – кашель более трёх недель или покашливание с выделением мокроты, с кровью, боли в груди, потеря аппетита, снижение веса, усиленное потоотделение, особенно по ночам, общее недомогание и слабость, периодическое повышение температуры тела», – перечислили в администрации.Чтобы оградить себя от заражения туберкулёзом, нужно полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. К тому же лучше держаться подальше от кашляющих людей, стараться чаще проветривать помещения и содержать их в чистоте.
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