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Серпуховский врач Михайлова назвала главные симптомы туберкулёза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове снижается заболеваемость туберкулёзом, сообщила заведующая филиалом «Подольский» Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Ирина Михайлова. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом она выступила в управлении Серпуховской больницы с данными об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
«С каждым годом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. В прошлом году были выявлены 29 человек, в этом – 24. В этом заслуга профилактической работы и медосмотров работников организаций. Благодаря этому удается своевременно выявить заболевание и вылечить пациента», – отметила Михайлова, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ещё в XIX веке эту болезнь называли «белой чумой» и «чахоткой», а излечиться от неё было почти невозможно. Современная медицина способна не только лечить, но и предотвращать тяжёлые последствия, выявляя заболевание на ранней стадии.
«Врачи-фтизиатры призывают жителей Серпухова внимательно относиться к своему здоровью. Главные симптомы туберкулёза – кашель более трёх недель или покашливание с выделением мокроты, с кровью, боли в груди, потеря аппетита, снижение веса, усиленное потоотделение, особенно по ночам, общее недомогание и слабость, периодическое повышение температуры тела», – перечислили в администрации.
Чтобы оградить себя от заражения туберкулёзом, нужно полноценно питаться, заниматься спортом, не курить и не злоупотреблять алкоголем. К тому же лучше держаться подальше от кашляющих людей, стараться чаще проветривать помещения и содержать их в чистоте.

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В Подмосковье отремонтируют 500 км региональных дорог к малым населённым пунктам
26 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Московской области приведут в порядок 500 километров региональных дорог, ведущих к небольшим населённым пунктам. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Каждый год мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населённых пунктов и подъездов к деревням, чтобы обеспечить комфортный проезд жителей к домам и социальным объектам. В этом сезоне специалисты Мосавтодора отремонтируют около 200 участков региональной сети, обеспечивающих связь малых населённых пунктов с 37 окружными центрами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

ВСергиево-Посадском округе обновят покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково. В Орехово-Зуевском округе ремонт коснётся дороги, соединяющей посёлок Авсюнино и деревню Дорохово. В Воскресенске новое покрытие появится в селе Марчуги.

В Серпухове ремонт затронет дороги в деревнях Мартьяново и Лужки, а в Чехове — в посёлке Столбовая на улице Школьной. В Шаховской заменят дорожное полотно между деревнями Бурцево и Андреевское, а в Истре — от железнодорожной станции Холщёвики до деревни Глебово и на других участках.

Подробный список участков, включённых в программу ремонта, опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.

Обновление сельских и подъездных дорог улучшит транспортную доступность малых населённых пунктов, обеспечив комфортное и безопасное передвижение.

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Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта
26 марта 2025, 17:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Городской округ Люберцы станет площадкой для чемпионата России по мас-рестлингу, который пройдёт 29 и 30 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 21 региона страны. Они поборются за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в абсолютной категории. Подмосковье представят 22 спортсмена.

«Это знаковое событие для отечественного мас-рестлинга и для моего родного городского округа Люберцы. Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне», — подчеркнул первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 14:00. 30 марта зрители смогут увидеть поединки в абсолютной категории.

Место проведения: Московская область, г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, дворец спорта «Триумф». Даты: 29–30 марта 2025 года.

Мас-рестлинг — национальный спорт Якутии, официально признанный в России. В 2003 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2017 году он получил статус вида спорта РФ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Это бесконтактное единоборство, в котором участники пытаются либо вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою сторону. Победа присуждается спортсмену, выигравшему два из трёх раундов.

Чемпионат проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Клинский мясокомбинат выпустил новую линейку продукции для детей
26 марта 2025, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустил новую линейку мясной продукции для детей под брендом «Клинский детям». Продукты, сертифицированные Федеральным научным центром пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН, уже начали поступать в розничные сети Москвы и Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В серию вошли четыре вида изделий: сосиски «Молочные» и «Сливочные», а также вареные колбасы «Детская» и «Детская-вита». Продукция создана с учетом особенностей питания детей старше трех лет, а ее производство проходит строгий контроль на каждом этапе.

В рецептуре отсутствуют искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса, что делает продукты безопасными для малышей. Кроме того, линейка обогащена витаминами и минералами, а содержание соли снижено в соответствии с современными нормами здорового питания.

Директор «Мясокомбината Клинский» Светлана Рыжова отметила, что разработка новой детской серии стала результатом многолетних исследований. По ее словам, предприятие выпускает продукцию для детей уже почти десять лет и за это время оборудовало отдельный цех с современным оснащением для производства этих изделий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что спрос на детские мясные продукты в регионе активно растет. По данным анализа продаж, за последний год реализация детских сосисок увеличилась на 6%, а вареных колбас — почти в полтора раза (на 49%). Этот сегмент развивается значительно быстрее, чем рынок мясной гастрономии в целом.

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Воробьёв: современную поликлинику планируют открыть в Котельниках в июне
26 марта 2025, 17:29

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Поликлинику на 400 посещений в смену откроют в Котельниках в начале июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Медучреждение сможет каждый год обслуживать от 35 до 40 тыс. жителей. Глава региона проверил готовность объекта и поговорил с медиками, которые будут работать в поликлинике.
«В Подмосковье реализуется важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь. Это и детские, и взрослые отделения. Кроме того, делаем капремонт объектов здравоохранения. Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Надеюсь, что в июне её запустят», – сказал Воробьёв.
По его словам, важно привлечь к работе врачей общей практики и узких специалистов.
«Наша задача – создать для них все условия, позаботится о тех, кого мы приглашаем из других регионов – из Астрахани, Башкирии, Кемерова. У нас продолжительное время действуют программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры», – отметил губернатор.
Сейчас поликлинические отделения и стоматология находятся в разных частях Котельников. Они расположены в небольших зданиях, построенных в середине ХХ века. Новое медучреждение позволит оказывать людям помощь в одном месте.
«Наша стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, оборудование устарело. Очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская, ортопедическая и лечебная стоматология. Теперь у нас достаточно кабинетов для работы. Раньше нам негде было разместить ортодонта, а это очень востребованный специалист», – поделилась заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники с 43-летним стажем Валентина Покровская.
Поликлиника в микрорайоне Ковровый сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в смену. Там появятся своя лаборатория, КТ, рентген, маммограф, флюорограф, стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии и многое другое. Врачей и медперсонал привлекают в том числе из других регионов. Так, заведующий отделением лучевой диагностики поликлиники Эдуард Фролков приехал в Подмосковье из Кемерова.
«Работаю врачом-рентгенологом в Котельниковской поликлинике уже четыре года, как и моя супруга, но она юрист. Ежемесячно получаем выплату на аренду жилья. Это заметная поддержка. Коллектив у нас дружный. Когда устраивался, условия работы были не очень хорошие – оборудование и помещение старые. Но с введением этого здания всё кардинально поменяется», – рассказал Фролков.
Готовность поликлиники – 97,5%. На объекте трудятся более 50 человек. Уже завершилось благоустройство территории, сейчас заканчивают настройку оборудования. В ближайшее время планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Кроме того, в июне в Котельниках двери для пациентов откроет новая женская консультация на 100 посещений в ЖК «Томилинский бульвар». Её строит инвестор.

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Подмосковные школьники стали комментаторами матча сборной России по футболу
26 марта 2025, 17:17

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Ученик седьмого класса Зареченской школы в Одинцове Аркадий Амбарцумов и восьмиклассница московской школы № 2097 Александра Наумова выступили в роли комментаторов матча между сборными России и Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ребята провели матч, находясь за воротами, что позволило им максимально погрузиться в атмосферу игры и передать зрителям эмоции с самой кромки поля. Впервые участники проекта «Футбол в школе» были привлечены к подобным активностям во время игры национальной сборной.

Ранее Александра и Аркадий уже принимали участие в суперфинале Кубка России 2023/24. За день до матча они присутствовали на предматчевых пресс-конференции и тренировках, а в день игры снимали фото- и видеоконтент с поля, включая церемонию награждения. Все материалы были опубликованы в соцсетях проекта.

«Футбол в школе» — инициатива Российского футбольного союза, направленная на популяризацию футбола среди школьников. В рамках проекта дети и подростки по всей стране занимаются футболом на уроках физкультуры, участвуют в школьных секциях, турнирах «Кожаный мяч» и различных фестивалях.

В 2024/25 учебном году к проекту присоединились 5 185 школ из 83 регионов России, а общее число участников превысило 1,8 миллиона школьников, среди которых значительное количество девочек. Программа реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Министерства просвещения России и входит в стратегию развития физической культуры и спорта.

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