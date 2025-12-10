Жители столичного ЖК бизнес-класса пожаловались на регулярное падение лифтов

10 декабря 2025, 15:10

Shot: в ЖК бизнес-класса «Баланс» лифты падают по пять раз за поездку

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Жители столичного жилого комплекса бизнес-класса столкнулись с проблемой регулярных поломок лифтового оборудования.