Жители столичного ЖК бизнес-класса пожаловались на регулярное падение лифтов
Жители столичного жилого комплекса бизнес-класса столкнулись с проблемой регулярных поломок лифтового оборудования.
Согласно сообщению Telegram-канала «Shot Проверка», в ЖК «Баланс», расположенном на Окской улице, зафиксировали неоднократное падение кабин лифтов. Проблема затрагивает сразу несколько подъездов.
Москвичи жалуются, что во время одной поездки кабина может внезапно остановиться и резко упасть на этаж ниже. Это вызывает опасения среди жильцов, особенно учитывая высоту зданий, достигающую от девяти до тридцати этажей.
Несмотря на усилия управляющей компании, проблема сохраняется. Представители коммунальных служб утверждают, что неисправности не влияют на безопасность пассажиров. Однако жильцы предпочитают избегать пользования, опасаясь повторения инцидента. Сейчас лифты вновь отключили для устранения неполадок.
Читайте также: