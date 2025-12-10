Строительная готовность школы в ЖК «Резиденция Сколково» достигла 70%

10 декабря 2025, 15:39

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» на территории посёлка Заречье Одинцовского городского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас рабочие утепляют фасады, монтируют инженерные сети, лифты, благоустраивают прилегающую территорию и устанавливают там освещение.





«Строительство идёт по графику, в работах заняты свыше 100 человек, используется 11 единиц техники», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.