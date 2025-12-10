Строительная готовность школы в ЖК «Резиденция Сколково» достигла 70%
Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» на территории посёлка Заречье Одинцовского городского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас рабочие утепляют фасады, монтируют инженерные сети, лифты, благоустраивают прилегающую территорию и устанавливают там освещение.
«Строительство идёт по графику, в работах заняты свыше 100 человек, используется 11 единиц техники», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.Он добавил, что завершить строительство должны летом будущего года, так что 1 сентября школа откроется для учеников.
В здании расположены 46 универсальных и специализированных классов, включая лаборатории и мастерские, а также спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и медпункт.