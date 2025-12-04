Достижения.рф

«Мы думали, всё»: Пригожин сделал шокирующее признание после спасения из лифта

Иосиф Пригожин и Валерия застряли в лифте Дома музыки с другими артистами
Иосиф Пригожин и Валерия Перфилова (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия вышли на связь с прессой после инцидента в Доме музыки. После церемонии «Яндекс Музыки» они вместе с артисткой Клавой Кокой и другими коллегами застряли в лифте.



Пригожин сообщил Общественной Службе Новостей, что происшествие случилось внезапно. Группа артистов провела в лифте почти 50 минут.

«Мы думали, что уже не выберемся. Но никто не отчаивался. Наоборот, мы пели песни Валерии, веселили сами себя», — рассказал продюсер.
Позже к месту происшествия прибыла бригада специалистов, которые эвакуировали артистов из кабины.
«Сейчас всё хорошо! Но в моменте мы думали, что задохнёмся, честно говоря, потому что кислорода было уже мало там, когда за нами пришли лифтёры», — добавил Иосиф.
Он отметил, что теперь старается избегать лифтов.

Ольга Щелокова

