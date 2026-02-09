Серпуховский завод поставит в Ижевск около 70 лифтов

Серпуховский завод поставит в Ижевск около 70 лифтовСерпуховский лифтостроительный завод до конца первого квартала отправит 67 лифтов в Ижевск. Кабины заменят по программе Фонда капитального ремонта, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
СЛЗ продолжает укреплять партнёрские связи с Удмуртией. Сотрудничество с местными заказчиками длится уже третий год. В этом году поставки лифтов в Ижевск продолжатся.
«За это время завод нарастил объёмы поставок. Так, в 2024 году Ижевск получил 40 лифтов. В декабре 2025-го был подписан контракт на поставку ещё большего количества оборудования», – рассказал гендиректор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.СЛЗ входит в ГК «Садовое кольцо».