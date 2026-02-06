Восемь компаний получили премию губернатора за коммерциализацию научных результатов
В Доме правительства Московской области вручили премии губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Лауреатами стали восемь авторских коллективов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Церемония вручения премий символично проходила в преддверии Дня российской науки, который отмечают 8 декабря.
«В этом году лауреатами стали восемь авторских коллективов, каждый из которых получил миллион рублей. При этом уже сейчас объём реализованной продукции на основе разработок сегодняшних лауреатов превышает восемь миллиардов рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая вручала награды лауреатам.Отмеченные премией разработки принадлежат самым разным отраслям промышленности и сфер жизнедеятельности – от слуховых аппаратов и автоматических газовых счётчиков до комплексов авиационной промышленности.
Названия получателей премии можно найти по ссылке.
Премию вручают каждый год с 2020-го.