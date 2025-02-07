Серпуховский завод установил рекорд по объёму производства лифтов

Объём производства Серпуховского лифтостроительного завода, входящего в ГК «Садовое кольцо», в январе выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это абсолютный рекорд в новой истории завода, начавшейся в 2022 году, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.