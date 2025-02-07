Серпуховский завод установил рекорд по объёму производства лифтов

Фото: пресс-служба СЛЗ
Объём производства Серпуховского лифтостроительного завода, входящего в ГК «Садовое кольцо», в январе выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это абсолютный рекорд в новой истории завода, начавшейся в 2022 году, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В прошлом году компания выпустила более 2 тыс. лифтов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В этом году предприятие рассчитывает отгрузить более 3 тыс. лифтов. Ещё один важный показатель, который компании удалось увеличить, – количество рабочих мест. За год штат сотрудников вырос почти в два раза и сейчас составляет около 500 человек», – отметила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как рассказал управляющий СЛЗ Леонид Черноног, в ближайшие годы в жилом фонде России предстоит поменять 140 тыс. старых лифтов без учёта оборудования, необходимого для нового строительства.
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Лора Луганская