Серпуховское предприятие модернизирует производство ветпрепаратов
Научно-производственная компания «Асконт+» из Серпухова планирует масштабно обновить свое производство к 2027 году. Предприятие, которое входит в число ведущих изготовителей ветеринарной продукции в Подмосковье, намерено увеличить выпуск с 530 до 650–680 тысяч условных литров и килограммов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основное направление деятельности НПК «Асконт+» — разработка, производство и оптовая реализация ветеринарных средств для сельского хозяйства. В ассортименте компании более 40 наименований: антибактериальные, гормональные и противовоспалительные препараты, противопаразитарные средства, гинекологические лекарства, витаминно-минеральные комплексы, детоксиканты, адаптогены и биостимуляторы. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и в Казахстан, Беларусь, Армению, Таджикистан и другие страны.
С 2024 года компания реализует инвестиционный проект по обновлению мощностей. Планируется перепрофилировать действующий склад в производственный корпус, после чего построить новый складской комплекс. Общий объем вложений составит 2,6 млрд рублей, что позволит увеличить число рабочих мест до 200. В настоящее время завершен нулевой цикл общестроительных работ по подготовке здания, разработана проектная документация и объявлен тендер на выбор генподрядчика.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что реализация проекта укрепит позиции «Асконт+» на российском и зарубежном рынках, а также повысит доступность современных ветеринарных препаратов для аграриев Подмосковья и других регионов.
