В Подмосковье за месяц отладили температуру горячей воды более чем в 480 домах

14 июля 2026, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Работы по приведению в норму температуры горячей воды провели в Московской области в июне более чем в 480 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В ведомстве рассказали, что по действующим нормам температура горячей воды в кране должна быть от 60 до 75ºС.





«Работы выполнялись по заявкам, которые поступили в Единую диспетчерскую службу Московской области. Температуру воды нормализовали, в частности, в доме №6 по улице Беляева и доме №23 по Космодемьянской улице в Щёлкове, доме №34А по улице Войкова и доме №25 по Новой улице в Серпухове, в доме №10А по улице Серова и доме №11 по улице Гарнаева в Жуковском и по ряду других адресов», — говорится в сообщении.