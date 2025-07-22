Сервис «Народный инспектор» помогает выявлять нарушителей чистоты в Подмосковье
Каждый житель Подмосковья может помочь выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно выбрасывающих отходы из автомобилей. Это можно сделать с использованием сервиса «Народный инспектор», встроенного в приложение «Добродел», рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Для борьбы с нарушителями правил обращения с отходами необходимо установить на смартфон приложение «Добродел»; пройти регистрацию через портал госуслуг и открыть раздел «Народный инспектор». Далее нужно выбрать категорию нарушения «Сброс отходов из автомобиля».
«Запишите видео, как нарушитель сбрасывает отходы на землю, с читабельным номером автомобиля. Укажите регистрационный номер транспортного средства. Добавьте комментарий с точным адресом и дополнительной информацией, отправьте материал на рассмотрение. На видео должен быть зафиксирован момент сброса мусора с хорошо видимым госномером автомобиля нарушителя», – подчеркнули в Минчистоты.После отправки специалисты министерства проверят материалы. Если факт нарушения подтвердится, виновных привлекут к ответственности.
В ведомстве напомнили размеры штрафов за сброс отходов. Для граждан они составляют до 70 тыс. рублей; для должностных лиц – до 100 тыс.; а для юрлиц – до 200 тыс. рублей.