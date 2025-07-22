Сервис «Народный инспектор» помогает выявлять нарушителей чистоты в Подмосковье

22 июля 2025, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каждый житель Подмосковья может помочь выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно выбрасывающих отходы из автомобилей. Это можно сделать с использованием сервиса «Народный инспектор», встроенного в приложение «Добродел», рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Для борьбы с нарушителями правил обращения с отходами необходимо установить на смартфон приложение «Добродел»; пройти регистрацию через портал госуслуг и открыть раздел «Народный инспектор». Далее нужно выбрать категорию нарушения «Сброс отходов из автомобиля».

«Запишите видео, как нарушитель сбрасывает отходы на землю, с читабельным номером автомобиля. Укажите регистрационный номер транспортного средства. Добавьте комментарий с точным адресом и дополнительной информацией, отправьте материал на рассмотрение. На видео должен быть зафиксирован момент сброса мусора с хорошо видимым госномером автомобиля нарушителя», – подчеркнули в Минчистоты.