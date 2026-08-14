Сервисы Единого расчётного центра Подмосковья доступны более чем в 30 МФЦ

14 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Помощь специалистов МосОблЕИРЦ доступна теперь жителям Подмосковья более чем в 30 МФЦ. До конца года планируется открыть не менее 35 представительств расчётного центра, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сейчас в городских округах Балашиха, Богородский, Воскресенск, Кашира, Красногорск, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Пушкино, Солнечногорск и Щёлково консультируют по начислениям за ЖКУ, помогают зарегистрироваться в личном кабинете, подать показания приборов учёта, оплатить счета и получить справки.



В МФЦ в Домодедове, Звёздном городке, Яхроме, Черноголовке, Рошале, Щёлкове, в посёлках Запрудня, Зеленоградский, Путилково, Селятино и Тучково установлены видеоинфоматы. С их помощью можно получить удалённый доступ к услугам через видеосвязь. Специалисты помогают разобраться в квитанциях, вносят правки в лицевые счета, принимают обращения.

«Раньше у нас было множество квитанций от поставщиков услуг и ресурсов с разными сроками и способами оплаты, более 150 местных расчётных центров. Не было единого стандарта работы с начислениями и оплатой, контроля за долгами. Проблемой стало нецелевое расходование средств жителей», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.

«В нём собраны все начисления по всем видам услуг. А для РСО это быстрое и гарантированное доведение средств. Сейчас у нас площадь многоквартирных домов, находящихся на расчётах в ЕИРЦ, – 243 миллиона квадратных метров. Главная задача на этот год – переход на единую систему расчётов управляющих компаний, которые имеют долги за ресурсы», – добавил министр.